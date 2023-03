Cómo la capital mundial del diamante se convirtió en puerta de entrada de la cocaína en Europa

Con poco más de 500.000 habitantes, Amberes es mundialmente conocida como la capital del diamante. Sin embargo, el mercado que ha llamado la atención de las autoridades europeas no está allí, en el centro histórico, sino en su costa. Sólo en 2022 se incautaron 110 toneladas de cocaína en el puerto de la ciudad, lo que convierte a Bélgica en el país del continente con mayor cantidad de incautaciones de droga.

Una entrada amplia y bien conectada

"Los puertos tienen enormes flujos diarios de mercancías, lo que supone una gran dificultad para las fuerzas de seguridad a la hora de supervisar todo esto, a la vez que tienen que lidiar con la presión de los actores económicos para que no haya retrasos en las mercancías", señala la socióloga, que estudia la circulación de la cocaína.

Sin embargo, éste no es el único punto de entrada de la droga, ni necesariamente el más importante, advierte Gabriel Feltran, investigador en sociología de la delincuencia y profesor en SciencesPo París.

"Lo que muestra el volumen de incautaciones no es necesariamente la entrada, puede ser un signo de la capacidad de control de un puerto, de las operaciones de seguridad. Incluso puede estar entrando más por otros países, y con menos supervisión", afirma.

En 2021, el puerto con mayor cantidad de cocaína incautada había sido Rotterdam, en Alemania, no lejos de Amberes.

Un mercado en expansión

Más allá del puerto de Bélgica, las incautaciones de cocaína en el bloque europeo no dejan de crecer, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).

"La cocaína es una de las mercancías más valiosas del mundo en esta cadena de valor. Un kilo de cocaína que sale de Colombia por unos US$ 300, cuando llega a Europa, este kilo valdrá entre US$ 70.000 y US$ 180.000", destaca el profesor de SciencesPo.