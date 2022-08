Consumidores británicos se niegan a pagar la factura de la energía frente a la inflación

Un movimiento de desobediencia civil está cobrando impulso en el Reino Unido. Miles de consumidores han firmado un compromiso de no pagar sus facturas de gas y electricidad en otoño (boreal) si no se hace nada para atajar la dramática subida de precios.

Ya sea por principios, por falta de recursos, para denunciar la injusticia que han sufrido o en previsión de que se encuentre una solución, la participación en la campaña "No pagues" está en pleno apogeo . Más de 107.000 personas planean cancelar sus débitos automáticos para protestar contra la subida de los precios de la energía.

El ex primer ministro Gordon Brown ha publicado un artículo de opinión en The Guardian, en el que pide que las empresas energéticas que no puedan bajar sus tarifas vuelvan temporalmente al servicio público.