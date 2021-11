COP26: Seis grandes fabricantes de automóviles se comprometen a abandonar el motor térmico

Escucha esta nota aquí

Una treintena de países y varios fabricantes de autos acordaron eliminar los coches de combustión de aquí a 2040 para limitar las emisiones de gases con efecto invernadero. Sin embargo, sin voluntad política para consolidar la cadena de producción de autos eléctricos y reducir precios, ese anuncio podría quedar en letra muerta, advierte un especialista en el sector.

En la conferencia climática COP26 Glasgow, más de 30 naciones, regiones, empresas y fabricantes de autos se comprometen a eliminar progresivamente los motores de combustión para 2040.

"La medida es audaz, entre otras cosas cosas, porque nos tomamos las cosas en serio o nos quedamos sin planeta", advierte Gabriel Jiménez, director de la revista Autobild de España.



Sin embargo, el experto enfatiza en que se debe tener un mirada holística sobre los vehiculos eléctricos. Es decir, mirar todo el proceso para llegar a su fabricación y evaluar el grado de contaminación que pudo conllevar ese trayecto. Y "si se quema carbon para generar esa electricidad de dichos vehículos, pues estamos cometiendo un fraude", advierte Jiménez

Entre los firmantes de este Acuerdo de Glasgow sobre Emisión Cero de vehículos figuran Volvo, Ford, General Motors, Mercedes Benz, Jaguar Land Rover y la china BYD, así como países como India, Canadá, Polonia o Chile que representan en total el 15% del mercado mundial de automóviles. Por otra parte, empresas de movilidad o que operan flotas de vehículos como Uber, Ikea o Iberdrola firmaron también el pacto.

Sin embargo, los dos mayores fabricantes de autos, Toyota y Volkswagen no figuran en el pacto y varios países con los más grandes mercados de coches como China, Estados Unidos y Alemania tampoco forman parte de este compromiso que busca sustituir coches térmicos por motores eléctricos que no contaminan la atmósfera.

Estas buenas intenciones, aunque limitadas en su alcance ya que no conciernen de momento a los grandes mercados, dependen también de otros factores claves.

Coches eléctricos... ¿alimentados con carbón?

“Obviamente las ventajas de un vehículo eléctrico son infinitamente mayores que las de un motor térmico. Entre otras cosas porque no está emitiendo nada”, recalca Gabriel Jiménez director revista Autobild España. “Ahora bien, tendremos que ver de dónde procede la electricidad, es decir cómo ha sido generada. Porque si ha sido generada con plantas de ciclo combinado en las que se quema carbón para generar electricidad, pues estamos cometiendo un pequeño fraude, porque da igual que tu estés circulando en un coche que no emite nada de CO2 cuando está circulando, si para generar electricidad que impulsa al motor, hemos estado emitiendo toneladas de CO2 en el medioambiente”, subraya el experto, en entrevista con RFI.

Jiménez insiste en que para conseguir electricidad descarbonizada, hay que recurrir a “energías renovables en todo el ciclo, desde el momento en el que empiezan a fabricarse el coche, las baterías, que luego haya un plan de reciclaje de las piezas cuando el coche este fuera de uso. Tendría que venir por electricidad generada por renovables como la eólica, molinos de vientos o placas solares”.

La generalización de los motores eléctricos depende además de la voluntad política y económica de desarrollar una cadena productiva en la que China ha tomado la delantera. “China ha aprendido y desasarrollado un montón de experiencia. Al mismo tiempo, se quedó con las grandes minas de cobalto y todas las tierras raras útiles para componer baterías. Si a eso se le une que la gente no dispone de una vivienda unifamiliar donde pueda colocar un punto de recarga y que no hay un plan de infraestructuras para crear puntos de recarga, nos encontramos que el usuario no va a inclinarse por un vehículo eléctrico”, advierte Gabriel Jiménez, buen conocedor del mercado automotriz.

Y concluye: “Una causa añadida es que tienen un precio mayor de casi un 20 o 30% que un equivalente de motor térmico. El vehículo ahora mismo se lo pueden permitir solo los bolsillos más pudientes”.