Coronación de Carlos III: Modernidad e inclusión, la nueva narrativa real

Sin embargo, las últimas encuestas no muestran un interés abrumador por la monarquía. Los británicos que no apoyan la monarquía son más bien indiferentes. Según un sondeo publicado el viernes 28 de abril, el número de personas que considera que la monarquía no tiene importancia o carece de ella, o incluso que debe ser abolida, ha aumentado considerablemente: un 45% frente a un 35% hace sólo un año. Hay que señalar, no obstante, que las cifras tienden a aumentar después de acontecimientos importantes.