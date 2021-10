Covid-19 en Gaza: Hamás decide sancionar a los funcionarios no vacunados

Escucha esta nota aquí

A partir del viernes 1 de octubre, los funcionarios gazatíes que no estén vacunados no tendrán derecho a baja laboral si se infectan por el coronavirus. Una medida puesta en marcha por Hamás para compensar la bajísima tasa de vacunación en el enclave costero bajo bloqueo israelí desde 2007.

Con Alice Froussard, corresponsal de RFI en Ramallah

En agosto, Hamás ya había especificado que todos los funcionarios debían vacunarse contra el coronavirus. Pero esta vez han decidido ir más allá, tomar medidas legales: los empleados públicos de Gaza no vacunados que resulten enfermos no cobrarán durante su baja laboral. Una decisión tomada para castigar, pero sobre todo para fomentar la vacunación.

Porque en el enclave, sólo 140.000 personas han recibido dos dosis de la vacuna de una población de 2 millones. Si esta baja tasa de vacunación se explica en parte por la escasez de vacunas que existió durante varios meses, ahora las dosis están disponibles, el Ministerio de Sanidad de Gaza habla de l768.000 dosis llevadas a la franja costera, pero la población se muestra reacia.

En Cisjordania ocupada, la Autoridad Palestina ha puesto en marcha una medida similar desde finales de agosto para animar a los habitantes a vacunarse: los funcionarios no pueden beneficiarse de un permiso remunerado si no están vacunados. "Porque la mayoría de los nuevos casos de infección son causados por personas que no han sido vacunadas", dijo Mohammad Shtayyeh, el primer ministro.