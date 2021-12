Covid-19 en Japón: los habitantes de Tokio están molestos por el retraso de la tercera dosis

Escucha esta nota aquí

La variante ómicron se extiende día a día, incluso en Japón. Pero en el archipiélago nipón, la campaña de vacunación de la tercera dosis aún no ha comenzado. De ahí la preocupación y el descontento de la población.

Con nuestro corresponsal en Tokio, Bruno Duval

En la lucha contra el Covid-19, la campaña de vacunación de la dosis de refuerzo no comenzará probablemente antes de marzo para el público en general en Japón, dada la lentitud del proceso de decisión en este país y los problemas de suministro. Una situación que molesta y asusta a algunos tokiotas.

"Ómicron se está extendiendo a un ritmo aterrador por todo el mundo, y Japón, como de costumbre, se está demorando con la vacunación. No es nada tranquilizador", dice una mujer a RFI. "Tenemos que acelerar el ritmo, ya no es posible. La gente tiene miedo. En cualquier caso, esta nueva variante me preocupa mucho", añade otro.

"La lentitud del Gobierno me va a estropear la Nochevieja. Tuve que renunciar a pasarlo con mis abuelos para no poner en riesgo su salud. Estoy deseando que llegue la tercera dosis para que podamos volver a encontrarnos", se queja un hombre.

"Cometerán un error e inyectarán Moderna en lugar de Pfizer, o viceversa”

Y estos transeúntes ni siquiera están seguros de que esta campaña vaya a salir bien, cuando finalmente se inicie. "El sistema de reservas volverá a colapsar. Y entonces se equivocarán e inocularán con Moderna en lugar de a Pfizer, o viceversa. En resumen, como la última vez, será un desastre", se queja un tokiota.

"Recibiremos la tercera dosis ocho meses después de la segunda. En otros países, son cinco o seis meses... No hay que intentar entenderlo", ríe otro.

Los epidemiólogos no se ríen. Señalan que los niveles de anticuerpos y las defensas inmunitarias disminuyen más rápidamente en las personas mayores. Sin embargo, el 29% de los japoneses tiene 65 años o más.