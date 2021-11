Covid-19 en Rusia: situación alarmante en zonas remotas del país

Escucha esta nota aquí

La variante Delta hace estragos en Rusia. Cada día se bate el récord absoluto de muertes y contagios. En algunas zonas remotas del país, los hospitales también se están quedando sin oxígeno. La ola parece tan imparable que las autoridades dan la voz de alarma.

Con Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

"La carga de trabajo es excesiva para los médicos, el estrés emocional y físico es extremo”, admitió ante la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Si no encontramos la manera de convencer a la gente de que su comportamiento es irresponsable, podríamos enfrentarnos a tiempos aún más difíciles". recaló el ex primer ministro Dmitri Medvedev en un artículo de opinión publicado en el periódico oficial Rossiyskaya Gazeta.

Incluso el presidente retomó el tema el lunes: "Las personas mayores son las que enferman más gravemente, esto es un hecho claro hoy", dijo Vladimir Putin. “Y la tasa de mortalidad de nuestros ciudadanos en este grupo de edad es mucho más alta que la del resto de la población. Por favor, tengan cuidado. Sigan todas las reglas para evitar la enfermedad. Y vacúnense. La única cura para las enfermedades graves y la muerte es la vacunación”.

Según el informe de las autoridades, Rusia ha registrado 40.402 nuevos casos de coronavirus y 1.155 muertes en las últimas 24 horas. En total, el país ha registrado oficialmente 8.554.192 casos desde el inicio de la pandemia y 239.693 muertes por covid-19, lo que convierte a Rusia en el país más afectado de Europa.

Según la agencia de estadísticas Rosstat, que tiene una definición más amplia de las muertes relacionadas con el virus, el número total de víctimas de la pandemia en Rusia se situó en casi 450.000 muertes a finales de septiembre.

El lunes 1 de noviembre por la tarde, la región de Nóvgorod fue la primera en anunciar que las restricciones se prolongarían una semana. Se habían decidido hasta el lunes 8 de noviembre.

El oxígeno médico es cada vez más escaso

Todos los hospitales de todas partes del país piden oxígeno médico, que es tan escaso y precioso como siempre, y a veces lo esperan desesperadamente.

"Las grandes ciudades son las menos afectadas, porque sus clínicas están mejor equipadas y tienen suficientes existencias. Pero en las zonas remotas, que tienen pequeñas unidades de cuidados intensivos o no tienen quirófano, es muy difícil. Hoy en día, no hay un solo centro médico que no esté más o menos falto de oxígeno", explica Dimitri Kuznetsov, director general de Cryongenmash, uno de los tres mayores productores de oxígeno medicinal del país.

Desde marzo de 2020, la producción de la empresa se ha multiplicado por más de cinco, pero ahora es difícil hacer más. “Hacemos todo lo que podemos -añade Kuznetsov- porque sabemos que tenemos una responsabilidad social. Incluso las empresas del sector que se han hecho con una mayor cuota de mercado han subido los precios y han obtenido más beneficios. Es lo mismo para todos nosotros: vemos el número de muertos todos los días y no es fácil".

El ejército ha sido requisado para garantizar el suministro de oxígeno en las regiones a cinco o seis husos horarios de la capital. Pero incluso esta medica excepcional no alcanza.