¿Cuál es el riesgo para un avión de línea si sobrevuela una zona de guerra?

Los aviones de la compañía vuelan en condiciones muy especiales, dentro de franjas horarias muy específicas, y con gran riesgo. Por toda una serie de razones, Líbano considera que controla su espacio aéreo. Lo cual no es falso: no hay baterías de artillería tierra-aire israelíes en Líbano.

Irán no iba a avisar a su enemigo que iba a disparar, ni siquiera diez minutos antes. Los servicios de inteligencia occidentales, en particular los estadounidenses, avisaron a sus distintas administraciones, con el resultado de que se cerró el corredor. Pero este corredor no se vio directamente afectado por los disparos, aunque no sea muy cómodo ni tranquilizador volar por debajo de una altitud en la que circulan misiles balísticos.