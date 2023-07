Culmina la cumbre de la OTAN sin calendario preciso sobre la adhesión de Ucrania

“Hungría y Turquía quieren mantener una ambigüedad estratégica hacia Rusia que consideran su aliado ideológico. En segundo lugar, el tratado original incluye dos cláusulas para poder ingresar a la OTAN. No puedes estar en guerra en ese momento, ni siquiera guerra suspendida. Y no puedes tener una cuestión territorial no resuelta. Por ejemplo, para que España pudiese entrar en la OTAN tuvo que conceder la idea de la soberanía de Gibraltar a la gente de Gibraltar. Ucrania no cumple con estas condiciones”, detalla el analista.