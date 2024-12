De Belén a Gaza, otra Navidad sin festejos de alegría

El ambiente no es precisamente festivo en esta Nochebuena para los cristianos de Cisjordania y Gaza. Belén, la ciudad donde se cree que nació Jesús, ha sido desertada desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023. En Gaza, la pequeña comunidad católica intenta celebrar la Navidad con algo de esperanza.

Algunos peregrinos asiáticos aguardan frente a la Basílica de la Natividad este martes 24 de diciembre. No son más de una docena.

Nadim está a cargo de una tienda de recuerdos que ha pasado de generación en generación desde hace 200 años. “Este año, Belén está triste. No tenemos turistas. Ni siquiera hay adornos en Belén. Realmente no parece Navidad”, dice el vendedor.

Un tercio de los habitantes de Belén no tiene ingresos

Peor aún, decenas de miles de residentes están sin trabajo. “8.000 empleados vivían del turismo, y más de 10.000 trabajaban en Israel , sobre todo en el sector de la construcción. Pero desde el 7 de octubre de 2023 ya no se les permite cruzar la frontera. Hoy, un tercio de los habitantes de Belén no tiene ningún ingreso”, añade Israk.

Basta con ir al mercado del otro lado de la ciudad para darse cuenta de esta pobreza rampante. Mai hace compras allí con sus tres hijos. “Hay muchas cosas que no compro porque no tengo los recursos, incluidos productos esenciales. Mi marido no trabaja desde que empezó la guerra. Trabajaba en Israel”, dice esta señora madre de familia.