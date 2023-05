De Isabel II a Carlos III: un monarca sin poder

Podría ser un eslogan publicitario de la monarquía: no hay edad para empezar una vida. A sus 74 años, Carlos III será el monarca británico de más edad en ser coronado el sábado 6 de mayo y el único de Europa en serlo desde 1830. Su primer reto, en parte ganado en ocho meses de reinado, es suceder a Isabel II en los corazones aún enlutados del pueblo británico, que en su mayoría sólo la ha conocido a ella.

"Incluso los turistas siguen interesándose únicamente por la difunta soberana, como demuestran las tiendas de recuerdos, donde los numerosos objetos con la efigie de la Reina eclipsan a los raros banderines y paños de cocina que anuncian la coronación de su hijo. Recuperar la corona después de un acontecimiento tan emblemático es casi imposible para Carlos", informa la revista francesa Paris Match en un número especial dedicado al acontecimiento, que no se veía desde hace 70 años.

La popularidad de Carlos nunca llegó a despegar, por muchas razones conocidas: su personalidad, considerada aburrida, su matrimonio fallido del que se le responsabilizó con una princesa engañada pero mundialmente conocida, los trapos sucios de la familia lavados recientemente en público por su hijo Enrique, etc.

La impopularidad de Carlos, en realidad muy relativa, contrasta con la de su madre, que no ha hecho más que aumentar entre 2002 y 2022, después de haber fluctuado en los años 60 y 70. "Su primer reto será volver a conectar con la gente", juzga Denis MacShane, ex ministro laborista de Tony Blair. Pero,¿es 74 años la edad adecuada para iniciar una carrera como monarca? Los observadores coinciden en que la ascensión de un rey abuelo no despierta el mismo entusiasmo que la de una reina de 26 años. Según el Instituto Ipsos, nada menos que el 42% de los británicos cree que Carlos III debería ceder el trono a su hijo. Casi la mayoría de los súbditos.