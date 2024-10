De Silicon Valley a la presidencia argentina, ¿qué quieren realmente los libertarios?

Descendientes del liberalismo

Ideas que seducen en Silicon Valley

Inclasificable

Pero para Matt Zwolinski, profesor de filosofía en la Universidad de San Diego y coautor de The Individualists. Radicals, Reactionaries, and the Struggle for the Soul of Libertarianism, si “el Partido Libertario es considerado por la mayoría de la gente seria como una broma [...], eso no significa que el libertarismo no haya tenido influencia: en un sistema electoral como el de Estados Unidos, las ideologías radicales ganan influencia no ganando elecciones, sino cambiando las ideas de los grandes partidos”.