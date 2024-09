‘Desde el inicio de la ofensiva en Gaza han destruido el 70% de las escuelas de UNRWA’

Raquel Martí: Es un desprecio flagrante al derecho internacional humanitario y a la propia vida de la población palestina. Como dice, no es el primero y probablemente no sea el último, sino que llevamos sufriendo ataques a escuelas que se convierten en refugios porque la población está desplazada de forma forzosa por parte de Israel y han perdido sus hogares y se refugian en nuestras escuelas. Se supone que bajo la bandera de Naciones Unidas estos refugios se convierten en inviolables. No pueden ser atacados y la población que está allí debería estar a salvo. Pero esto no ha sido así porque desde los inicios de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza han destruido el 70% de las escuelas de UNRWA; y aproximadamente el 90% de estas escuelas estaba destinado a refugio y en ellas han asesinado a más de 500 personas y han herido a más de 1.700, mayoritariamente mujeres y niños.

Raquel Martí: En primer lugar, UNRWA no tiene constancia de que allí hubiera, en ninguno de los colegios que ha atacado, integrantes de Hamás. En segundo lugar, la población sobreviviente a estos ataques en ningún momento ha confirmado que allí hubiera más que mujeres y niños, principalmente refugiados en estas escuelas. Por otro lado, no se ha encontrado nunca armamento ni cualquier indicio que pudiera indicar que allí había personas de Hamás. Por otro lado, tengo que decir que en el Derecho internacional humanitario no se permite bajo ninguna circunstancia atacar ningún objetivo en el que esté refugiada la población civil, ya sea una escuela o ya sea un hospital. Además, sumado a esto, habría que decir también que Israel no ha probado en ningún momento que esto hubiera sido así, es decir, no ha probado en ninguno de sus ataques a hospitales ni a colegios que allí hubiese miembros de Hamás. Hay que decir que Israel prohíbe la entrada de prensa internacional que podría constatar estos hechos, ya sea que miembros de Hamás están en las escuelas, como que no lo está, ni tampoco permite las investigaciones independientes de Naciones Unidas, con lo cual realmente Israel podrá decir que hay miembros de Hamás en las escuelas, pero como digo, no está probado y no hay de momento ningún indicio que así lo indique. Y el Derecho internacional humanitario, como digo, lo prohíbe.