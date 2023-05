Despedido de Fox News, el presentador Tucker Carlson lanza un programa en Twitter

Según la estrella de la televisión estadounidense, los medios de comunicación son "organizaciones de propaganda", por lo que emitirá su nuevo programa en Twitter. “Es increíble que no queden muchas plataformas que permitan la libertad de expresión", afirma el ex presentador de Fox News. “Twitter no es un sitio partidista. Todo el mundo puede participar. Pronto llevaremos a Twitter una nueva versión del programa que llevamos haciendo seis años y medio".