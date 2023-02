Detenciones en Florida por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

Lo mismo opina Caristhene Fleurmond, coordinadora del Espacio de Reflexión y Acción Ciudadana (ERAC). Aunque cree que se trata de un gran paso hacia la conclusión de la investigación, no siente orgullo porque es la justicia estadounidense la que intenta esclarecer el asesinato del presidente haitiano después de más de un año: "Lo que no apreciamos es que la justicia haitiana esté absorbida por la justicia estadounidense. Nosotros, como ciudadanos organizados, como ciudadanos de la República, no estamos contentos, no estamos contentos con la forma en que se realizan estas detenciones. Y las están haciendo las autoridades estadounidenses. Tenemos la impresión de que el Presidente Jovenel era un presidente estadounidense", deplora.