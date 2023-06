Djokovic lanza un controvertido mensaje político en Roland Garros

Después de choques en el norte de Kosovo en un clima de tensiones étnicas, en particular por las protestas de serbios contra la elección de alcaldes albaneses, el tenista serbio Novak Djokovic creó controversia al escribir 'Kosovo es el corazón de Serbia. Stop a la violencia' en una cámara en Roland Garros .

"No soy un político y no tengo intención de meterme en debates políticos, es un tema muy sensible", dijo Djokovic. "Por supuesto, duele mucho como serbio ver lo que está pasando en Kosovo y la manera que nuestra gente ha sido prácticamente echada de las oficinas municipales, por lo que lo que menos podía hacer era esto", indicó.