Documentos "top secret" incautados durante el registro de la casa de Donald Trump

Según documentos judiciales hechos públicos este viernes por la justicia estadounidense, los agentes del FBI que registraron la residencia del ex presidente en Mar-a-Lago se incautaron documentos "de alto secreto", en posible violación de la Ley de Espionaje.

Una promesa es una promesa. Ante los ataques del bando republicano contra el registro del FBI en Mar-a-Lago, el secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció el jueves, en una rara aparición televisada, que la orden judicial utilizada en el registro se haría pública. "No sólo no me opondré a la publicación de los documentos (...) sino que iré más allá y ALENTARÉ su publicación inmediata", escribió entonces Donald Trump, aunque se había abstenido de hacer pública la copia de la orden que había recibido.