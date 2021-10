EE.UU.: El gobernador de Texas prohíbe la vacunación obligatoria

Escucha esta nota aquí

A través de una orden ejecutiva, el gobernador Greg Abbott escribió: "La vacuna Covid-19 es segura, eficaz y nuestra mejor defensa contra el virus, pero siempre debe ser voluntaria y nunca forzada”. Esto se opone directamente a la directiva del Presidente Biden del 9 de septiembre que exige a las empresas con más de 100 empleados o contratistas federales que exijan la vacunación o las pruebas semanales.

Con nuestro corresponsal en Houston, Thomas Harms

En Houston, hay quienes no lo entienden, como Maddie, que trabaja en una escuela. "No sé qué pensar de esta decisión. Me vacuné antes de que mi escuela me obligara”, dice.

Al otro lado del pasillo, el funcionario electo Dan Crenshaw resume la opinión de los republicanos: "El gobernador Greg Abbott hizo lo que tenía que hacer para proteger a las empresas de Texas. Muchos empresarios quieren estar a la moda o tienen tanto miedo al riesgo que es patológico: enseguida ponen normas que obligan a vacunar, por lo que la gente quiere defender su libertad”, asegura.

El pasado mes de agosto, el gobernador Greg Abbott dejó claro que las empresas eran libres y no necesitaban que el gobierno las dirigiera o les impusiera decisiones. Esto era cierto para las vacunas, pero antes también lo era para las máscaras.

En cualquier caso, esta directiva es un nuevo dolor de cabeza para las empresas de Texas.

“Muchos abogados están al teléfono ahora mismo con los ejecutivos de las empresas o los directores financieros para saber cómo van a responder estas empresas a la nueva directiva", dice Mark Jones, politólogo de la Universidad de Rice. Esto da a miles de empleados y sindicatos que se oponen a la vacunación obligatoria en el lugar de trabajo un argumento para luchar”.

Se está gestando una nueva batalla legal entre Texas y la administración de Washington sobre quién tendrá la última palabra, ya que no hay pruebas de que el gobernador tenga autoridad para tomar una decisión tan unilateral.

Preguntada por la iniciativa de Greg Abbott, la portavoz de la Casa Blanca recordó el martes 12 de octubre que la ley federal "prevalece" sobre las leyes de los estados norteamericanos. Jen Psaki considera que la decisión del gobernador de Texas es principalmente "política". Cabe mencionar que dentro de un año se celebrarán las elecciones a gobernador y otros candidatos republicanos más a la derecha están ganando puntos.