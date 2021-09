EEUU: Texas ofrece 10.000 dólares a quien denuncie un aborto

Escucha esta nota aquí

La nueva ley del aborto en Texas permite demandar a cualquier persona involucrada en un aborto, ahora ilegal después de seis semanas de embarazo.

Esta disposición de la nueva ley antiaborto puede afectar al taxista que lleva a la embarazada a una clínica, al amigo que le aconseja un médico o incluso a cualquier asociación que proporcione ayuda económica a la persona que desea abortar.

Para las asociaciones feministas, esto abre la puerta a un sinfín de demandas. En el caso de las denuncias infundadas, la víctima no puede reclamar el reembolso de los gastos judiciales, sobre todo porque la ley ofrece 10.000 dólares de "indemnización" al demandante en caso de condena judicial.

Desde hace algún tiempo, los videos promueven un sitio para denunciar a los infractores de la ley. "Si tienes pruebas de un aborto después de que el latido del bebé sea audible, puedes denunciarlo de forma anónima en prolifewhistleblower.com", dice un video. La página web fue creada a finales de agosto por la asociación Texas Right to Life.

"No hemos creado nada nuevo”

Pero no todo el mundo utilizará esta plataforma, ya que una denuncia debe ser válida para obtener los 10.000 dólares. Para Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, esta ley empujará a la gente a convertirse en cazadores de recompensas.

Pero Kimberlyn Schwartz, la portavoz de Texas Right to Life, se defiende: "Esto no es un incentivo para perseguir a los pro-abortistas. La idea de una recompensa, los 10.000 dólares, es un concepto que ya existe en la ley de Texas, como en los casos de fraude al Medicaid [seguro de salud]. La industria del aborto intenta hacer ver que Texas va a ser el Salvaje Oeste, pero no hemos creado nada nuevo".

Desde su creación hace unos días, prolifewhistleblower.com ha recibido cientos de denuncias espurias. Un usuario de TikTok publicó un código para enviar informes automáticos al sitio. Otros publican fotos pornográficas del dibujo animado Shrek o los nombres de las esposas e hijas de los funcionarios electos de Texas que votaron a favor de esta ley.