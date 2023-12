El asesino de la Torre Eiffel tenía vínculos con yihadistas y problemas psiquiátricos

Nacido en el seno de una familia no religiosa, se convirtió al islam a los 18 años y se implicó rápidamente en la ideología yihadista. Fue condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal para preparar un acto de terrorismo, a raíz de un plan de acción violenta en La Défense en 2016. Salió de prisión en marzo de 2020.

En 2020, según la revista L'Obs, había acudido a comisaría tras la decapitación del profesor Samuel Paty, en octubre, para denunciar que dos semanas antes había intercambiado mensajes en las redes sociales con el agresor, Abdoullakh Anzorov, un joven yihadista. En ese momento fue detenido, pero no procesado.

La orden de tratamiento expiró al final del período de libertad condicional, en abril de 2023. Como no se había identificado ningún peligro psiquiátrico, no se había decidido la necesidad de reanudar el tratamiento. Sin embargo, el pasado octubre, la madre del agresor alertó a la policía. Estaba preocupada por su hijo, que "se replegaba sobre sí mismo", declaró Jean-François Ricard en una rueda de prensa. Pero no era ni lo suficientemente amenazador ni lo suficientemente delirante como para justificar una hospitalización involuntaria según la ley.