El desolador panorama de Afganistán al cumplirse un año del regreso de los talibanes

Se organizan distribuciones de alimentos en todo el país, pero son insuficientes. Las organizaciones humanitarias estiman que el 95% de la población no tiene suficiente para comer. En los campos de desplazados internos del país, donde la población se encuentra entre las más vulnerables, muchos niños están desnutridos.

En el campo informal de desplazados internos de Shahrak-e-sabz, en Herat, al oeste del país, Mahamat Yatim, representante de la comunidad, está preocupada: “Como no hay suficiente comida, los niños están cada vez más débiles. Mira”, dice, señalando el brazo demacrado de una niña con el vientre hinchado y las mejillas hundidas. “Tiene siete años y su hermana de al lado tiene cinco, pero parece más pequeña que ella. Esto se debe a que está desnutrida”. “Me duele todo”, murmura la niña, que se pasa el día sentada en los escalones de su refugio de adobe, agotada.

El hospital afgano-japonés de Kabul es un ejemplo de las limitaciones de los sectores de ayuda internacional. Este hospital, único en el país, está especializado en Covid-19. Desde mediados de julio, no ha recibido ninguna financiación. El personal sanitario no ha cobrado, pero los médicos siguen trabajando. "Seguiremos trabajando de forma voluntaria hasta que no podamos hacerlo más", afirma el director del hospital, que espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) renueve el contrato de ayuda caducado.