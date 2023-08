El Día Internacional de los Desaparecidos cobra especial significado en México

Familiares y colectivos tomaron las calles para exigir justicia. Allí acudió Héctor Flores. Su hijo desapareció en 2021 y critica la solitud con la que se encuentran las familias en estos casos: “No hay una política de contención. No los están buscando en vida. Están dejando solo que las familias encontremos en fosas a nuestros familiares.

A la marcha de Guadalajara también acudió Alejandra Cruz, una madre de 40 años. Hace dos desapareció su hijo: “Pasan los días y no sé nada de él. No tengo ni un mensaje ni una llamada que me pueda dirigir al lugar donde pueda estar él. Nada de nada. Ha sido demasiado".