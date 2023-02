El ejército estadounidense derriba un cuarto 'objeto' volador en diez días

El nuevo objeto "fue derribado por pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense y la Guardia Nacional", tuiteó la demócrata de Michigan Elissa Slotkin. " Como medida de precaución y por recomendación del mando militar, el presidente Biden ordenó derribar el objeto no identificado", añadió posteriormente un funcionario de la Administración. "Evaluamos que no era una amenaza militar sobre el terreno", añadió.

Preguntado sobre si se descartaba el origen extraterrestre de los objetos interceptados, no quiso descartar esa posibilidad: "Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. No he descartado nada". Sin embargo, otra fuente del Pentágono citada por la agencia Reuters aseguró que no hay ninguna evidencia de que se trate de extraterrestres.