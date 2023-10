El ejército israelí busca 'destruir a Hamás de una vez por todas'

'El objetivo del ejército israelí es claramente destruir a Hamas y que no resurja de sus cenizas', dijo a RFI Peer de Jong, ex coronel de la Infantería de Marina de Francia y vicepresidente del Instituto de Formación Themiis. 'La conmoción del 7 de octubre fue tal que el ejército israelí está hoy especialmente motivado para entrar en Gaza', subraya.

Los imperativos para Tsahal son, primero, preservar o liberar a los rehenes lo antes posible. El segundo es preservar el número de sus efectivos. Se están poniendo en marcha tres fases. La primera es la fase de destrucción, que está casi terminada. La segunda es la fase operativa, que comenzó anteayer. Luego habrá una fase de reconstrucción. Y en esta fase de explotación, podemos ver que los modos de acción del Tsahal no son los habituales o lineales, como los que vemos entre Ucrania y Rusia. Son modos de acción que implicarán fuego de artillería o de apoyo extremadamente masivo. Lo que los estadounidenses llaman ‘bombardeo de alfombra’, destruirlo todo. Detrás de eso, utilizarán sondas e incursiones blindadas para destruir cualquier resistencia residual o posiblemente para liberar rehenes, si lo consiguen.

Creo que no porque está claro que durante las últimas tres semanas se han estado tomando todas las medidas necesarias. Hay un tipo de guerra de inteligencia que es extremadamente poderosa. No creo que puedan ser sorprendidos. Creo que la conmoción del 7 de octubre fue tal que hoy el ejército israelí también está especialmente motivado para entrar en Gaza. Así que creo que es casi un shock ideológico. En cualquier caso, es un choque destinado a destruir definitivamente a Hamás, que es una organización terrorista, no lo olvidemos: tomaron 229 rehenes, entre ellos un bebé. Así que esto es realmente un modelo de supervivencia para los israelíes. El objetivo es claramente destruir a Hamás e impedir que resurja de sus cenizas.