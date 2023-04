El etiquetado de Twitter desata la furia e incomprensión de medios públicos occidentales

Antes de la llegada de Elon Musk al frente de Twitter , la etiqueta de “Medio afiliado al gobierno” servía para advertir al público que detrás de empresas periodísticas como la rusa RT (Ex Russia Today) o la china Xinhua (Nueva China) se encontraban aparatos de comunicación cuya línea editorial dependía de estos regímenes. Aunque no lo decía explícitamente, se trataba alertar sobre contenidos producidos al servicio de sistemas sin libertad de prensa ni de información contrastada.

Cuando Elon Musk tomó las riendas de Twitter, llegó con la promesa de una mayor transparencia en las reglas de publicación de la plataforma y equilibrar lo que consideraba el sesgo izquierdista de la empresa que había clausurado varias cuentas de líderes de opinión derechistas, entre ellas las del ex presidente Donald Trump.

Al mismo tiempo, Musk empezó a cuestionar la línea editorial de medios progresistas estadounidenses, empezando por The New York Times, al que quitó su verificación en la plataforma. El diario, acusado de parcialidad por el magnate, anunció que no optaría por la oblea de pago, que Musk ha comercializado al público en general para intentar que Twitter sea, finalmente, rentable.