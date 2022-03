El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández será extraditado a EEUU

Escucha esta nota aquí

La Corte Suprema de justicia ordenó su extradición a Estados Unidos donde se le acusa de tráfico de drogas. Los fiscales le acusan de “co instigar” un “narco Estado” que implica al ejército y al policía. Presuntamente, el ex presidente habría cobrado millones de dólares de organizaciones de traficantes de Honduras y México.

“En los próximos días pasará a disposición de la policía para que haga las gestiones de entrega a Estados Unidos, podría ir muy rápido”, asegura a RFI el abogado de Hernández, Félix Ávila.

El ex presidente, que terminó su mandato el 27 de enero pasado, fue arrestado el 15 de febrero ante las cámaras de televisión, esposado. Siempre ha clamado su inocencia. “Soy inocente, víctima de una venganza y de un complot”, escribió en una carta manuscrita desde la prisión antes de que la justicia hondureña anunciara su decisión definitiva.

“Se respeta la decisión, aunque no la compartimos. Honduras no tiene un Tribunal Constitucional, como hay en los países europeos por lo tanto la acción de amparo que sería por violación de garantías constitucionales, no es fácil”, puntualiza el abogado.

Según la fiscalía estadounidense, Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los cárteles para financiar su campaña electoral a cambio de “proteger a los narcotraficantes de las investigaciones para evitar que fueran detenidos y extraditados”, dicen.

En 2013, por ejemplo, le acusan de haber recibido alrededor de un millón de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Hernández podría ser condenado a cadena perpetua, la misma pena que su hermano, el ex diputado Tony Hernández, juzgado en Nueva York.