El exorbitante coste económico y medioambiental de los viajes de Macron a Catar

El Mundial 2022 concluyó el 18 de diciembre en Doha con la victoria de Argentina sobre Francia. Este resultado pone fin a un torneo bien organizado, pero no exento de polémicas. Entre ellas, los viajes del presidente francés para asistir a dos partidos.

Se tardan unas siete horas para volar de París a Doha, pero el semanario señala que el jefe de Estado no voló directamente entre las dos ciudades para su regreso de la semifinal, sino que pasó por Bruselas para el Consejo Europeo del 15 de diciembre. Del mismo modo, a la vuelta de la final, no regresó directamente a Francia sino que paró en Egipto y Jordania antes de volver a París. Mientras tanto, la COP15 sobre la protección de la biodiversidad terminaba en Montreal, Canadá, y Macron no asistió.