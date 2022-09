El fantasma de una catástrofe nuclear en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia

Desea permanecer en el anonimato, ya que es probable que su marido, también empleado de la planta, vuelva allí. "Mucha gente no entiende lo que realmente sucede allí y lo aterrador que es. Están disparando en el sitio de la planta, hay proyectiles, cráteres. Todos estamos tensos como arcos, estamos bajo una presión constante. Por supuesto que estábamos preparados para situaciones de estrés, ¡pero no a estos niveles! Hay muchos factores a tener en cuenta. Es seguro que, si estos seis reactores no se enfrían, nos dirigimos a una catástrofe mundial. ¡Dios no lo quiera!”, alerta.