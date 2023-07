El Gobierno francés en busca de unión nacional, mientras bajan los disturbios

En la noche del lunes, la primera ministra Élisabeth Borne se reunió con los presidentes de los grupos parlamentarios, pero no logró convencer.

Mathilde Panot, la líder de los diputados de La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), dio un portazo al cabo de 50 minutos: "No he tenido ninguna respuesta a mis preguntas y creo que cuando se tiene una reunión con un gobierno, sería bueno tener respuestas a las preguntas que se hacen. Ya se lo digo yo: los irresponsables no somos nosotros", dijo.