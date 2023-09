El ‘Indiana Jones del mundo del arte’ recupera Van Gogh robado

"Se trata indudablemente del verdadero (cuadro), no hay ninguna duda", dijo a la AFP Richard Bronswijk, miembro de esta unidad especializada.

Un hombre, cuya identidad no trascendió, entregó al detective el cuadro en una bolsa azul de IKEA, recubierto con papel de burbujas y metido en una funda de almohada.

"Al cabo de unos meses, me enteré por una fuente del mundo criminal de quién había comprado el Van Gogh" a Nils M., dijo el Brand, que se hizo famoso por sus notables recuperaciones de obras de arte robadas, entre ellas las estatuas de bronce de "Los caballos de Hitler", un Picasso, un cuadro y un anillo que perteneció a Oscar Wilde.

Brand confirmó la identidad de Peter Roy K. , añadiendo que había insistido en que no había "ningún acuerdo para una reducción de la pena".

Tras algunas negociaciones, Brand convenció al hombre -que, según el detective, "no tenía nada que ver con el robo"- para que devolviera la obra de arte, que data de los inicios de la carrera de Van Gogh, antes de que el prolífico artista se lanzara a sus pinturas postimpresionistas como "Girasoles" y sus impactantes autorretratos.

"El hombre me dijo: 'Quiero devolver el Van Gogh'. Esto me causó una gran preocupación", porque no podía utilizarse como moneda de cambio, dijo Brand.