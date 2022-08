El ministro de Salud de Camerún, amenazado tras prohibir los productos para blanquear la piel

El ministro de Salud había justificado la suspensión de la venta de productos blanqueadores de la piel comercializados por cinco empresas camerunesas por el hecho de que no solo esta actividad no había recibido su aprobación, sino que además las soluciones vendidas contenían sustancias nocivas para la salud. Desde entonces, Manaouda Malachie dice que ha sido objeto de presiones diarias e incluso de amenazas: "No se puede imaginar la cantidad de llamadas telefónicas y amenazas que he recibido desde que salieron estos comunicados", dice.