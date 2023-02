El mundo está en venta, o la cara oculta del negocio de las materias primas

RFI: ¿Cómo explicarse que estas empresas, que no están en la bolsa, no publican sus cuentas, manejan cifras astronómicas, prácticamente no estén sujetas a ningún tipo de mecanismo regulatorio ?

J.B: Una de las razones de que estas empresas no estén sujetas a regulación, es que el comercio mundial de materias primas a veces ocurre en alta mar. Se compran y se venden barcos que están en alta mar, fuera del alcance de cualquier legislación nacional. Muchas de estas empresas se radican en paraísos fiscales o en centros de negocios, donde la regulación es muy laxa y los tipos impositivos también son bajos. Estamos hablando de lugares como Suiza, Singapur, Chipre, o algunos paraísos fiscales en el Caribe. Eso facilita que puedan hacer negocios tan fácilmente, con tan poca regulación y sin ningún tipo de escrutinio por parte de las autoridades de ningún país. Y el hecho de que sean tan ocultas, que operen en la sombra, les ayuda, porque hay muchos gobiernos —y es una cosa que a nosotros, yo y mi coautor— nos llamaba la atención. Cuando, por ejemplo a veces algún alto funcionario de un gobierno europeo nos llamaba para pedirnos información sobre alguna de estas compañías. Me llamaba la atención ¿cómo era posible que altos funcionarios del gobierno de dicho país europeo, supiesen tan poco sobre la industria? Porque el primer paso para poder regular algo es conocerlo, y el gran problema que hay en la industria de materias primas, es que hay un gran desconocimiento sobre esa industria. Los altos funcionarios y los gobernantes no saben sobre esta industria y por lo tanto no la pueden regular.