El opositor Edmundo González a Maduro: 'Hágase a un lado y comencemos la transición'

"Lamentablemente, el régimen ha intensificado toda una dinámica sistemática de persecución. Lamentablemente, hemos notado que no cesan en esta actitud persecutoria, en el hostigamiento. No se sabe, por ejemplo, cuál es el estado de salud y la integridad física del diputado Freddy Superlano, de quien solo se supo que estuvo en peligro grave de morir. No se sabe la situación del ex diputado, William Dávila, que está hospitalizado y custodiado por el régimen. Se sigue sin saber la situación de más de 1400 detenidos donde hay menores de edad, niños, niñas, mujeres embarazadas, indígenas, incapacitados.