El partido de Bolsonaro presenta un recurso contra el resultado de las elecciones presidenciales

El recurso llega tres semanas después de las elecciones, que según el tribunal electoral se desarrollaron sin problemas. El Tribunal Superior Electoral respondió inmediatamente preguntando por qué el Partido Liberal no solicitó la invalidación de la primera vuelta, que se celebró en las mismas condiciones.

"Las inconsistencias no permiten comprobar el voto del elector. Eso no quiere decir que hubo fraude, sino que no hay seguridad de que las urnas sean creíbles", dijo Bessa en rueda de prensa en Brasilia y aseguró que en los modelos antiguos de urnas Lula obtuvo una ventaja próxima de cinco puntos, mayor al resultado oficial de 50,9% contra 49,1%.