El policía que disparó y mató al joven Nahel cuenta su versión de los hechos

Florian M. indicó haber gritado "Corten, corten" el motor (y no "disparen", como se ha sugerido). Una segunda voz, posiblemente la de Nahel, gritó entonces: "¡Quítense de en medio!". Otra tercera voz, "que se podría atribuir" al colega de Florian M., gritó luego: "Vas a recibir un balazo en la cabeza". El instituto de investigación criminal de la Gendarmería aún está verificando este primer análisis de la situación.

El policía declaró además que "su objetivo inicial no era disparar" y que no buscaba “apuntar a la parte superior del cuerpo, sino a la inferior". Pero que, al momento de disparar el arma, "lo desequilibró la aceleración del vehículo".

Algunos cuestionaron incluso la ley que rige desde 2017 el marco en cual se puede hacer uso de armas de fuego cuando un auto o un individuo se resiste al arresto. “Aunque un agente de policía no haya respetado la ley no significa que haya que cambiar la ley", dijo Darmanin. “Este policía, que tiene derecho a la presunción de inocencia, claramente no respetó la ley.