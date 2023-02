El Reino Unido se enfrenta a la mayor huelga de la última década

Trenes paralizados, escuelas cerradas, aeropuertos aislados por la falta de autobuses y funcionarios en huelga. Reino Unido vive la mayor movilización de trabajadores en los últimos once años. Los británicos piden un aumento de los salarios frente una galopante inflación que alcanza el 10,5%.

“En Reino Unido no hay huelgas generales, sin embargo, desde el verano prácticamente cada día se produce alguna interrupción de algún sector público con el desgaste que esto tiene para los ciudadanos. Si no es el metro, son los trenes y si no es el sistema de correos, son las enfermeras”, explica desde Londres el corresponsal de RFI, Daniel Postico.