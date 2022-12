En Afganistán, profesores renuncian para rechazar la prohibición de las universidades a las mujeres

En Kabul, la capital de Afganistán, el profesor de derecho penal y criminología, Amir Arezo, actúo instintivamente al ver llorar a sus estudiantes: decidió dimitir de su puesto. “Sé que mi renuncia no significa nada para [los talibanes], pero mi moral y mi conciencia no me permiten enseñar la justicia y el derecho únicamente a hombres, en un contexto en el cual a las mujeres se les prohíbe el acceso a la educación».