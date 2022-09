En Brasil, Bolsonaro conserva el poderoso voto evangélico

En este templo pentecostal no hay lugar para otras espiritualidades. El pastor Renato defiende los valores tradicionales, al igual que el presidente Jair Bolsonaro: “La intención de Jair Bolsonaro era la correcta. No ha podido hacer todo lo que quería, pero creo que si consigue ganar y construir un buen equipo, llevará a Brasil a un futuro mejor”, afirma.

“Desde muy joven, fui evangélico y gay. Pero mi antigua iglesia no aceptaba mi sexualidad. Me mudé a São Paulo a propósito para asistir a esta iglesia. No quería ir a una iglesia donde me condenaran por mi orientación sexual”, cuenta Muka.