En Catar, las críticas a la Copa del Mundo no son bienvenidas

No retransmitir los partidos en las plazas de las principales ciudades occidentales, no ir a Catar, las críticas y los llamamientos al boicot del Mundial 2022 se multiplican a medida que se acerca el evento. En el emirato, es difícil entender las razones de estos ataques.

Y los especialistas en la península se pregunta n: "¿Con qué criterios se determina un boicot? ¿Quién está legitimado para decidir ? No debemos caer en una especie de guerra cultural, debemos tener cuidado de no humillar a los jugadores locales", afirma Raphaël Le Magoariec, investigador de la política deportiva de los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

En este contexto tenso, por decirlo de alguna manera, ¿hay que temer un choque cultural cuando se espera a más de un millón y medio de aficionados en este emirato wahabita (el único de la península con Arabia Saudita)? "Mira, ayer por la mañana, un turista inglés fue detenido frente al Museo de Artes Islámicas con un cartel pro-LGBT", señala Fatma, señalando las fotos del turista publicadas en las redes sociales. "¿Sabes qué? Lo llevaron a la comisaría y salió unos minutos después. Aquí nadie tiene miedo de nada, pero hay que respetar el país en el que estás, si no, no tiene sentido venir", dice la mujer.

Y la joven se pregunta: "¿Por qué nos critican, por qué a nosotros? Estoy tan orgulloso de ser catarí...". Para muchos ciudadanos de Doha, estas críticas, estos llamamientos al boicot, no caen bien. "La gente no sabe nada de nosotros. Piensan, por ejemplo, que el velo es obligatorio, pero mírame, ¡yo no lo llevo! Y también conduzco. Espero que nuestra cultura y nuestras tradiciones se comprendan mejor después de este acontecimiento. Los mejores para hablar de Catar somos nosotros, no los medios de comunicación extranjeros", dice una joven de la burguesía catarí, sentada en un café del suntuoso barrio de La Perle, al norte de la capital.