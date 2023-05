En Corea del Sur, el inminente vertido de agua contaminada de Fukushima preocupa a la población

Japón planea liberar agua contaminada porque ya no puede almacenarla. Tras el tsunami y el accidente nuclear de la central de Fukushima en 2011, hubo que utilizar millones de litros de agua para refrigerar los reactores. Pero el agua estaba contaminada por las distintas sustancias radiactivas y no podía verterse directamente al océano, por lo que tuvo que colocarse en grandes depósitos. Pero se mezcló con el agua de lluvia y las aguas subterráneas y ahora no hay lugar donde almacenarla.