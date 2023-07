En EEUU, los trabajadores indocumentados son los que más se exponen al calor extremo

“Los inmigrantes indocumentados merecemos ser tratados con dignidad, como seres humanos", denuncia Sandra, originaria de El Salvador, que lleva 16 años trabajando en viveros de Florida. “Lo único que quiero es que me escuchen y que no me traten como a un animal. Por eso estamos luchando: pedimos agua, sombra y tiempo para descansar durante la jornada”.