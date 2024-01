En Gaza, los periodistas se debaten entre el deber de informar y el miedo a la muerte

Por desgracia, sus tácticas funcionan, añade Sami, fotoperiodista independiente. "Imagínate que, como periodista, intenté alquilar un piso y el casero se negó porque soy un objetivo. Así que monté una tienda con los demás desplazados. Y la gente me echó. Me dijeron: ‘Eres periodista, nos pones en peligro, ¡vete, por favor!’". "Necesitamos protección", piden Nacer y Sami, que llaman a la Federación Internacional de Periodistas a garantizar la seguridad de los periodistas en Gaza.

"He decidido ser evacuado hoy"

Enfundado en su chaleco antibalas con el logotipo "prensa", no pudo disimular su emoción al anunciar su partida. "Es la última vez que me verán con este pesado y pegajoso chaleco. He decidido ser evacuado hoy. Lo lamento. Pero, si Dios quiere, volveré pronto y ayudaré a reconstruir Gaza", confió antes de quitarse la chaqueta de prensa, rodeado de amigos y familiares.