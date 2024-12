En la cuna de los Asad, los leales al régimen temen las represalias de los nuevos amos de Siria

Sin embargo, “no todos los que estamos aquí somos pro-régimen”, dice Ahmed con pesar. “En cuanto cayó el régimen, aquí se desató el caos. Hay mucha gente que odia nuestro pueblo, un odio antiguo. Pero la mayoría de la gente de aquí no hizo nada. Esa gente empezó a robarnos, y no sabíamos si eran del grupo HTS (grupo rebelde islamista radical Hayat Tahrir al Sham) o no”.

Uno a uno, los pobladores cuentan sus historias: muchos de ellos tuvieron acceso a puestos privilegiados en las administraciones del régimen. Aquí, un empleado del Ministerio de Finanzas, allí un viejo soldado e incluso un guardia de seguridad privada de la familia Asad en Damasco. Subhi asegura que nunca los ha apoyado: “Nunca he matado a nadie ni he utilizado armas contra nadie en Siria. Sigo confiando en que no me pasará nada. Sólo le temo a Alá”.