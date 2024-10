En Líbano, los pescadores de Saida desesperados desde la evacuación del litoral

Dib El Qors pertenece al sindicato de pescadores. Condena el repentino cese de actividades. “Aquí todos tienen una familia que alimentar. Salen al mar, si no, no comen. Esta gente no tiene seguridad social, ni cobertura sanitaria, ni escolarización... Nada de eso. No deberíamos haberlo parado todo”, advierte el sindicalista.

La crisis económica, Covid-19 y la afluencia de desplazados han encarecido la vida en Saida. Mohamed, que lleva 20 años en el barco familiar, camina con dificultad: “Ayer salí del hospital. Tengo infecciones y anemia... Esta decisión es como partirme en dos. Si no trabajas todos los días, no comes. Antes, cuando la vida no era tan cara, las cosas eran diferentes. Hoy en día, ya no se puede ahorrar. ¿Qué voy a hacer? No voy a mendigar. Prefiero morir”.