"En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos" contra Ucrania, dice Putin

El mandatario ruso Vladimir Putin aseguró, en una conferencia de prensa en Kazajistán, que el objetivo de la ofensiva militar lanzada por Rusia el 24 de febrero no es "destruir Ucrania".

"En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos. Actualmente hay otros objetivos. Por el momento. Ya veremos después", declaró al concluir una cumbre regional.

"No es agradable lo que está sucediendo ahora, pero [si Rusia no hubiera iniciado su ofensiva en Ucrania], habríamos estado en la misma situación un poco más tarde, sólo que las condiciones habrían sido peores para nosotros. Así que estamos haciendo todo bien", aseguró.

"No hay nada más previsto"

El presidente ruso señaló también que no prevé una nueva movilización de reservistas. Detalló que 222.000 efectivos, de los 300.000 previstos, ya fueron reclutados, y que 16.000 están ya en "unidades implicadas en los combates".

"No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible", declaró Putin. El mandatario ruso agregó que preveía finalizar el reclutamiento anunciado "en 15 días".