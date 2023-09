En Marrakech, solidaridad y dedicación en el corazón de los servicios de emergencia

En todo Marruecos se organiza la solidaridad tras el mortífero terremoto del 8 de septiembre. Los servicios de urgencias del Hospital Universitario de Marrakech no han cesado. Médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias están movilizados. Nadie cuenta las horas que pasan atendiendo a la afluencia de heridos. En cuanto al centro regional de transfusión sanguínea, nunca está vacío.

Abdelwahab, conductor de ambulancia, estaba de servicio la noche en que tembló la tierra. Confiesa: "Hasta ahora, no he parado. Así son las cosas. Lo que más me duele es que cada paciente que transportas ha perdido al menos a dos o tres familiares. Estas personas se encuentran en un estado inimaginable”.