En Perú continúan las protestas exigiendo elecciones anticipadas y el cierre del Congreso

Las protestas no dan tregua. Se extienden a buena parte del Perú , con más fuerza en las zonas andinas, pero también en la capital.

“A nosotros Dina Boluarte no nos representa, es una traidora, es una incapaz y ahorita tiene que estar presa porque ya hay muchos muertos en el país”, dice a RFI un manifestante en Lima.

“Pedimos apoyo de la prensa internacional, porque cada vez que ustedes se van, la policía comienza a matar a todas las personas, les están disparando a quemarropa. Por favor, ayúdennos a que no maten más peruanos, por favor, no somos terroristas, no somos delincuentes. Nosotros lo que queremos es que se cierre el Congreso, porque el Congreso es corrupto”, dice Julissa Rojas.