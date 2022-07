En su 20.° aniversario, la Corte Penal Internacional enfrenta el reto de juzgar los crímenes de la guerra en Ucrania

Escucha esta nota aquí

La Corte Penal Internacional (CPI) cumple 20 años marcada por la ausencia de resultados y la necesidad de repensar su funcionamiento. El organismo internacional ha instruido varios casos, pero sólo obtuvo la condena de cinco rebeldes africanos, ningún representante de un Estado.

La guerra de Ucrania y sus crímenes abren una ventana para que la Corte demuestre que es capaz de ofrecer una justicia mundial expedita. Es necesaria más independencia de los jueces para alcanzar el objetivo de una justicia internacional válida para todo el mundo, juzga Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

La creación de la Corte Penal Internacional (CPI), el 1 de julio de 2002, fue saludada como un avance en la búsqueda de una justicia universal. Varios años de debates entre expertos de todo el mundo, teniendo como escenario de fondo las innumerables violaciones de los derechos humanos durante la guerra en la ex Yugoslavia (1991-2001), así como el genocidio de Ruanda en 1994 y su alrededor de un millón de muertos, llevaron a los Estados a firmar el Estatuto de Roma en 1998. La jurisdicción universal vio la luz del día cuatro años después.

Esperanzas fragilizadas

A dos décadas de distancia, las esperanzas puestas en la CPI se han fragilizado, cuando no han desaparecido. Pese a una multitud de casos que merecieron su atención, los únicos acusados condenados por la CPI fueron cinco rebeldes africanos. Y sin embargo nadie puede negar el importante paso que significa la existencia de ese organismo que funciona en La Haya.

"La decisión de la comunidad internacional de crear la CPI es una expresión concreta de su compromiso con la justicia y contra la impunidad. Es una pieza clave de la arquitectura de la justicia en el mundo", afirma Reed Brody, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, quien fue abogado de las víctimas del dictador chadiano Hissène Habré.

Según el especialista, parte de los sonados fracasos de la CPI se explican por la preparación deficiente de muchos de los casos que tramitó, un financiamiento inadecuado, la poca o nula colaboración de los Estados, notablemente de las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China, que ni siquiera han adherido a la CPI, o de sus aliados y protegidos, como Israel, Myanmar, etc.

La CPI es la única jurisdicción permanente en el mundo encargada de tratar las acusaciones por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Con ese propósito la CPI ha instruido 31 casos y trabaja actualmente en 17 investigaciones. "La presión que representa su existencia en muchos casos ha servido para que los países actúen, como sucede con Colombia", subraya Brody.

"Doble estándar"

Las críticas a la CPI se centran en lo que muchos califican como una actuación inequitativa. Se persigue o condena a representantes de países menos fuertes o importantes, en tanto que responsables de las grandes potencias siguen escapando a esa justicia. "Hay un doble estándar patente y evidente", constata el abogado. Eso se explica por muchos factores, a comenzar porque la CPI no tiene una competencia universal, sólo la tiene sobre los ciudadanos o países que han ratificado el Estatuto de Roma, hasta ahora 123. Otro caso es cuando un acusado es referido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Como prueba de los problemas del funcionamiento actual de la CPI, Reed Brody evoca el caso de Afganistán "que molestaba bastante a Estados Unidos". Brody recuerda que el nuevo procurador, Karim Khan, "hace seis meses anunció que iba a 'despriorizar' (sic) los casos de los abusos cometidos por la CIA".

Otro caso fue "los crímenes cometidos por soldados británicos en Irak". En ese caso fue el procurador anterior, Fatou Bensouda, quien decidió que "no se podía decir que la justicia británica no trataba los casos". "Los casos molestos no los vemos", acusa el especialista en derecho internacional.

El desafío ucraniano

Ahora, con la crisis en Ucrania hay una gran ocasión para probar la validez e importancia de la existencia de la CPI. Los crímenes cometidos en ese territorio desde el 24 de febrero de este año cuando comenzó la invasión rusa representan un enorme desafío. El procurador de la CPI ha visitado Ucrania en tres ocasiones, se ha creado un sitio en línea para reunir pruebas y testimonios que ayudarán a los procesos. Tanto o más importante, 43 Estados miembros de la CPI han oficialmente solicitado la apertura de una investigación a la CPI sobre la situación en Ucrania.

El jueves 30 de junio, el tribunal emitió órdenes de arresto contra tres presuntos responsables de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur en 2008. Se trata de la primera investigación que la CPI realiza fuera de África, y la primera donde se involucra a Rusia.