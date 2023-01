En Texas, una ley busca prohibir que chinos, iraníes, rusos o norcoreanos compren propiedades

Kevin Yu y su esposa, Claire, llevan 15 años viviendo en Estados Unidos, pero esta nueva ley puede obligarles a abandonar Texas: "Nos dicen que no formamos parte del sueño americano, que éste no es nuestro sueño. Es realmente hiriente", afirma Yu. “La gente tiene que entender que no queremos hacerles daño. Dejamos nuestro país y queremos ser estadounidenses”, agrega.