En Turquía, Rusia y Ucrania no logran un acuerdo para un alto el fuego

Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no lograron este 10 de marzo en Turquía un acuerdo para un alto el fuego, en su primer cara a cara tras dos semanas de invasión y un día después del bombardeo de un hospital pediátrico en la ciudad de Mariúpol.

Con Andrés Mourenza, nuestro corresponsal en Turquía, y la AFP.

La reunión entre los ministros de Exteriores ruso y ucraniano con la mediación de Turquía ha concluido sin avances significativos. Ambas partes se han comprometido a seguir negociando, pero poco respiro sacarán los civiles bajo las bombas de este encuentro.

Corredores humanitarios

El tema más candente que se trató es el de los corredores humanitarios, en especial en la ciudad de Mariúpol, sitiada por fuerzas rusas. El ministro ucraniano Dmitro Kuleba aseguró que su par ruso, Serguéi Lavrov, se comprometió a consultar a su vuelta a Moscú la puesta en marcha de dicho corredor.

En cambio, la propuesta ucraniana de declarar un alto el fuego de 24 horas no halló tan buena respuesta. Kuleba se quejó además de la falta de capacidad negociadora con la que llegó su homólogo ruso a la ciudad turca de Antalya, pues a cada propuesta de Ucrania, Lavrov respondió que debía hablarlo con el Kremlin a su regreso a Moscú.

El responsable ucraniano aseguró que Rusia pretende "continuar su agresión hasta que Ucrania capitule". "Escuché hoy que el alto el fuego está vinculado, por parte de Rusia, al respeto de las exigencias manifestadas por el presidente Putin a Ucrania", agregó. "Pero Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá", insistió ante los periodistas.

Rusia "no atacó a Ucrania"

Pese a no ceder en sus posiciones, ambos responsables dijeron que deseaban seguir negociando y haciendo esfuerzos tras este primer encuentro desde el inicio de la invasión rusa.

Lavrov insistió mucho en que la negociación entre ambos países debe regresar al formato de Bielorrusia, donde hasta ahora se habían celebrado tres rondas sin tampoco demasiados avances. También dijo que un encuentro entre Vladimir Putin y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, estaba por ahora descartado.

Respondiendo a los periodistas tras el encuentro, Lavrov aseguró que "Rusia no planea atacar a otros países y no atacó a Ucrania" sino que respondió a "amenazas directas" contra su seguridad. El ministro ruso criticó a la Unión Europea y Estados Unidos por el envío de armas a Ucrania, que, según dijo, sólo contribuirán a alargar la guerra.

Hasta ahora, las conversaciones entre Kiev y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles. Pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos. El encuentro de Turquía se produjo un día después del bombardeo contra un hospital infantil de Mariúpol, en el sureste del país, un puerto estratégico en el mar de Azov que está asediado por Rusia.